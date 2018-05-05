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Ona "jet sosyete" diyorlar

Instagram'da en Ã§ok beÄŸeni alan fotoÄŸraflar hangileri biliyor musunuz? Gezginlerin ya da seyahatseverlerin dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda Ã§ekip paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± selfie pozlarÄ±. Hatta bu sayede Instagram Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olanlar bile Ã§Ä±kÄ±yor.

HÃ¼rriyet Haber
05.05.2018 - 10:19 | Son GÃ¼ncelleme:
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Ona jet sosyete diyorlarNext

Sosyal medyada gezi fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸarak adÄ±nÄ± duyuran hatta kelimenin tam anlamÄ±yla Ã¼nlÃ¼ olanlar arasÄ±nda diÄŸerlerinden ayrÄ±lan bir isim var son dÃ¶nemde: Christina Vidal. Onun farkÄ± ise lÃ¼ks tatili sevmesi.

FotoÄŸraflar: InstagramÂ

Etiketler: christina vidal , jetsetchristina , instagram

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