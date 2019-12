On Numara sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı - 16 Aralık On Numara sonuçları

On Numara'nın 906. hafta çekilişi 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayında gerçekleştirdiği On Numara çekilişinin sonuçları ardından online sistem üzerinden de paylaşıldı. 210.005 kişi On Numara'dan hiç ikramiye kazanamazken; 10 bin 3 kişi arasında büyük ikramiye paylaşıldı. Peki, bu hafta On Numara'da hangi numaralar kazandı?