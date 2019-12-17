On Numara sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı - 16 Aralık On Numara sonuçları
Her hafta pazartesi günü büyük bir merakla beklenen On Numara'nın 16 Aralık tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. On Numara biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, On Numara'da bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi. İşte 16 Aralık On Numara sonuçları
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On Numara'nın 906. hafta çekilişi 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayında gerçekleştirdiği On Numara çekilişinin sonuçları ardından online sistem üzerinden de paylaşıldı. 210.005 kişi On Numara'dan hiç ikramiye kazanamazken; 10 bin 3 kişi arasında büyük ikramiye paylaşıldı. Peki, bu hafta On Numara'da hangi numaralar kazandı?
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On Numara bu kez 3 kişinin yüzünü güldürdü. On Numara oyununun 906. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ordu'nun Fatsa ve İstanbul'un Maltepe ile Bağcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 663 lira 70'şer kuruş, 8 bilen bin 986 kişi 192 lira 25'er kuruş, 7 bilen 20 bin 158 kişi 26 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 126 bin 120 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 5 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
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On Numara oyununun 905. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 211 lira 40'ar kuruş ikramiye kazanmıştı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Seyhan, Antalya'nın Muratpaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırıldığı belirlenmişti.