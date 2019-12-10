On numara sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından duyuruldu! İkramiye 3 kente gitti!
On Numara çekiliş sonuçları, 9 Aralık akşamı Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kişi başı 190 bin liralık büyük ikramiyenin verildiği On Numara çekiliş sonuçları sonrasında, kazanan iller açıklandı. Peki, On Numara sonuçları hangi illerde yüzleri güldürdü? İşte, 9 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve detaylı bilgiler
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Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları, 9 Aralık akşamı açıklandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte 3 kişi büyük ikramiyeyi almaya hak kazandı. Peki, Milli Piyango On Numara sonuçları büyük ikramiyesini kazandıran rakamlar hangileri oldu? İşte, On Numara çekiliş sonuçları ve detaylı bilgiler
9 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI
Her hafta pazartesi günleri düzenlenen On Numara'nın 905'inci hafta çekilişleri noter huzurunda MPİ tarafından gerçekleşti. Büyük ikramiyenin geçen hafta 2 kişiye çıktığı On Numara'da, bu haftanın ikramiye kazandıran numaraları merak konusu oldu. br>İşte, o numaralar ve ikramiyeyi kazanan iller...
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On Numara oyununun 905. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 211 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. br>Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 3 bin 776 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 918 kişi 198 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 460 kişi 26 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 127 bin 359 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 218 bin 431 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
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Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Seyhan, Antalya'nın Muratpaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırıldığı belirlendi. br>İşte, kazandıran numaralar: 02-05-07-09-15-16-18-25-26-33-36-37-41-42-48-53-57-59-61-63-78-79
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ON NUMARA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
On Numara oyununun 904. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 316 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 119 kişi 3 bin 163 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 556 kişi 147 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 849 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 141 bin 769 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 127 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.