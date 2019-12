Gündem 03 Aralık 2019 - 10:24, 03 Aralık 2019 - 11:25

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi’nin beş şans oyunundan biri olan On Numara çekilişinin sonuçları 2 Aralık tarihinde açıklandı. Biletleri üzerine büyük hayaller kuran vatandaşlar bu haftaki On Numara sonuçlarının bekliyordu. Çekilişin ardından, On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki, On Numara'da hangi numaralar çıktı? İşte, 904'nci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da bu hafta çıkan numaralar...