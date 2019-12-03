Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Haftanın On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi’nin beş şans oyunundan biri olan On Numara çekilişinin sonuçları 2 Aralık tarihinde açıklandı. Biletleri üzerine büyük hayaller kuran vatandaşlar bu haftaki On Numara sonuçlarının bekliyordu. Çekilişin ardından, On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki, On Numara'da hangi numaralar çıktı? İşte, 904'nci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da bu hafta çıkan numaralar...
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On Numara sonuçları için araştırmalar akşam saatlerinden bu yana devam ediyor. 904. Hafta On Numara çekilişi 2 Aralık Pazartesi günü canlı yayında gerçekleşmişti. Büyük ikramiye 2 il arasında bölündü. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte, 2 Aralık tarihli On Numara sonuçları…
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara oyununun 904. hafta çekilişleri noter huzurunda saat 21.15'te tamamlandı. Büyük ikramiye İstanbul’un Kağıthane ve Bağcılar ilçeleri arasında paylaşıldı.
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On Numara oyununun 904. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 316 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 119 kişi 3 bin 163 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 556 kişi 147 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 849 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 141 bin 769 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 127 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara oyununun 904. hafta çekilişleri noter huzurunda yapılan kura ile tamamlandı. 2 Aralık 2019 On Numara çekilişinde şu numaralar çıktı; 1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 55, 60, 65 ve 73 olarak belirlendi.