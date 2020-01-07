On Numara oyununun 909. hafta çekilişi tamamlandı! İşte MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı
On Numara oyununun 909. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, MPİ'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Peki, On Numara'da bu hafta hangi şanslı rakamlar kazandı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 2020'nin ilk On Numara çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından bu haftanın şanslı numaralarının belirlenmesiyle, kupon sorgulamaları hız kazandı. İşte, 6 Ocak 2020 tarihli 909. hafta On Numara çekilişinin sonuçları...
2
Dün akşam, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 2, 4, 7, 10, 20, 21, 26, 35, 43, 49, 52, 55, 60, 61, 66, 68, 73, 75, 76, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.
3
BÜYÜK İKRAMİYE BÖLÜNDÜ
On Numara oyununun 909. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 920 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 121 kişi 3 bin 118 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 397 kişi 157 lira 75'er kuruş, 7 bilen 23 bin 426 kişi 23 lira 5'er kuruş, 6 bilen 140 bin 532 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 228 bin 614 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Keçiören ve Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı belirlendi.