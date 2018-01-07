On binler bugün yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla Kars'ta gerçekleştirildi.
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