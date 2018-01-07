Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>On binler bugün yürüdü

    On binler bugün yürüdü

    Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla farklı şehirlerde düzenlenen etkinliklere on binlerce vatandaş katıldı.

    Hürriyet Haber
    07.01.2018 - 17:11 | Son Güncelleme:
    1 / 40
    On binler bugün yürüdüNext

    Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla "Gençlik Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla Kars'ta gerçekleştirildi.

    Etiketler: 1. Dünya Savaşı , yürüyüş , Sarıkamış

    En Yeni Foto Galeriler

    Cenk gollerini bu statta atacak! İşte büyüleyen stadyum

    Cenk gollerini bu statta atacak! İşte büyüleyen stadyum

    On binler bugün yürüdü

    On binler bugün yürüdü

    İşte dünyanın en pahalı futbolcusu

    İşte dünyanın en pahalı futbolcusu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ödül!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ödül!

    İşte, Ozan Tufan'ın fiyatı! Satılıyor...

    İşte, Ozan Tufan'ın fiyatı! Satılıyor...

    Cenk Tosun bakın Londra'ya ne götürdü!

    Cenk Tosun bakın Londra'ya ne götürdü!

    Fenerbahçe golcüsünü buldu! Dünya starıyla el sıkıştılar...

    Fenerbahçe golcüsünü buldu! Dünya starıyla el sıkıştılar...

    Galatasaray'da iki kadro dışı! Artık yoklar...

    Galatasaray'da iki kadro dışı! Artık yoklar...

    Münir Özkul'a veda

    Münir Özkul'a veda

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri