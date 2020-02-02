Ömercik Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida hayatını kararttı

Öyle ya da böyle Türkiye'de birkaç kuşağın hafızalarında yer etti Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez. Henüz 4 yaşındayken başladığı sinemaya 17 yaşında veda etti Ömercik. Ama hala çocuk yıldız denilince, birlikte nice filmde oynadığı kuzeni Ayşecik (Zeynep Değirmencioğlu) ile birlikte ilk akla gelenlerden biri o.