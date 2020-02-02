Ömercik Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida hayatını kararttı
Siyah- beyaz Yeşilçam filmlerinde kimi zaman sokaklarda yankesicilik yaptı, kimi zaman Filiz Akın ablasına elinde darbukasıyla eşlik eden bir çingene oldu. Bazen de Ediz Hun'a "size baba diyebilir miyim amca" deyip mavi gözlerinden boncuk gibi yaşlar akıttı. Yeşilçam'ın artık tarih olan bir dönemine damga vuran oyunculardan biri olan Ömer Dönmez'in ya da hafızalara yer eden adıyla Ömercik'in sineme kariyeri, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu üstelik de bir tornavida yüzünden bitti. 13 Ağustos 1959'da Sakarya'da dünyaya gelen Ömercik, 1 Şubat 2020'de hayata gözlerini yumdu.
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Öyle ya da böyle Türkiye'de birkaç kuşağın hafızalarında yer etti Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez. Henüz 4 yaşındayken başladığı sinemaya 17 yaşında veda etti Ömercik. Ama hala çocuk yıldız denilince, birlikte nice filmde oynadığı kuzeni Ayşecik (Zeynep Değirmencioğlu) ile birlikte ilk akla gelenlerden biri o.
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Filmlerdeki değişmez rol arkadaşı ve gerçek hayattaki kuzeni Zeynep Değirmencioğlu'nun (Ayşecik) babası senarist Hamdi Değirmencioğlu onu Ses dergisinin çocuk yıldız yarışmasına sokmasaydı belki de hayatı çok farklı bir şekilde ilerleyecekti Ömercik'in. Yarışmada birinci değil ikinci oldu ama yine de Yeşilçam kapıları onun için ardına kadar açıldı.
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Ama pek çok çocuk yıldızın kaderinden farklı olmadı onunki de. Büyüdükçe popülerliğini kaybetti. Onun ilk gençliğine denk gelen 1970'li yıllarda etkin olan erotik filmler dönemi Ömercik'in kariyerini değiştirmesine neden oldu.
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17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle de sol gözünü. Kısacası onun için "film bitti". Sonra bir süre büfecilik, taksicilik yaptı.
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Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte emlakçılık yaptı. Onu 90'ların sonunda 2000'lerin başında bazı TV dizilerinde konuk oyuncu olarak katıldı.
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Herkesin hafızasını yerleşen Ömercik karakteriyle anılan Ömer Dönmez hayatını kaybetti.
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Acı haberi Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı.