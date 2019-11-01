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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
01 Kasım 2019 - 12:52,

Ölümden önce kanlı tango: Hayata veda etmeden bunu yapmış

Ölümünün üzerinden 57 yıl geçmiş olmasına rağmen hala beyazperdenin efsane yıldızlarından biri. Öyle ki bu efsanenin üzerine çıkan da olmadı şimdiye kadar. Hayatı, ölümü, ölümünün üzerinden hala kaldırılmayan esrar perdesi de bu efsaneyi besliyor yıllardır.

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Hollywood'un "efsane sarışını" Marilyn Monroe ile ilgili ortaya atılan yeni bir iddia da gündemi hareketlendirdi. The Killing of Marilyn Monroe adlı belgesel ünlü oyuncunun ölüme yaklaştığı saatlerde neler yaptığıyla ilgili bugüne kadar bilinmeyen detayları gözler önüne serdi.

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Belgesel kapsamında yayınlanan bir ses kaydına göre Monroe, hayata veda etmesine 24 saatten az bir zaman kala sevgilisi Bobby Kennedy ile ateşli bir tartışmaya tutuştu. Hatta belgeselde iddia edildiğine göre Kennedy'yi bıçaklamaya bile kalkıştı.

Bu tartışmanın nedeni ise Robert ya da yakınlarının seslendiği adıyla Bobby Kennedy'nin Marilyn Monroe ile ilişkisini sürdürmek istemesiydi. Monroe'yu, arkasına bile bakmadan terk eden ağabeyi, dönemin ABD Başkanı John Kennedy gibi Bobby de bir politikacıydı ve hem kariyerini hem de evliliğini tehlikeye atmamak için Monroe ile ilişkisini sürdürmek istemiyordu.

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Önce eşi Arthur Miller'dan ayrılan ardından deli gibi aşık olduğu dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından terk edilen Monroe, bir kez daha kalbinin kırılmasına dayanamadı. Masada duran bıçağı aldı ve Bobby Kennedy'ye doğru bir hamle yaptı. Tam zamanında kendini geri çeken Bobby Kennedy ise elinden yaralanarak belki de ölümden kıl payı kurtuldu.

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Belgeselde iddia edildiğine göre Marilyn Monroe ile Bobby Kennedy bu tartışma sırasında yalnız değildi. Yanlarında aktör Peter Lawford ile karısı Patricia Kennedy vardı. Lawford, Monroe'yu sakinleştirmeye çalışıyordu. Belgeselde yayınlanan ses kaydında Lawford'un, elinde bıçakla Bobby Kennedy'ye saldıran Monroe'yu sakinleştirmeye çalışan sesi de duyuluyor.

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 Hatta belgeselde ileri sürülenlere göre bu tartışma, bir süredir Monroe'yu takibe alan FBI ve CIA tarafından da dinlendi ve kaydedildi.

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Yine aynı belgeselde Monroe'nun Bobby Kennedy'den hamile kaldığı ve bebeği aldırdığı iddiasını da gündeme taşıdı. Belgeselde konuşan gazeteci Charles Casillo, Monroe'nun 1962 yazında kürtaj yaptırmak için girdiği hastanede kaydının bulunduğunu da ileri sürdü.

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 Gerçek adı Norma Jean Baker olan Marilyn Monroe, Kennedy ailesiyle, John ve Robert Kennedy'inn kız kardeşleri sayesinde tanıştı. Sonra da dönemin ABD Başkanı olan ve Jackie Kennedy'ye evlilik sürdüren John Kennedy ile yasak aşk yaşamaya başladılar.

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Ancak Başkan Kennedy, karısı Jackie'nin de hamleleriyle Monroe'dan uzaklaştı. Eşi Arthur Miller'dan boşanmanın yarattığı acıyı aşamayan Monroe da Kennedy'ye kelimenin tam anlamıyla sırılsıklam aşık oldu. Fakat aşkına karşılık bulamadı.

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O arada, kendisi de evli olan Robert Kennedy, Monroe ile yakınlaştı. Bir dönem aşık olduğu John Kennedy'nin açtığı kalp yarasını kardeşiyle onarmaya çalışsa da olmadı.

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Marilyn Monroe, 5 Ağustos 1962'de henüz 36 yaşındayken evinde ölü bulundu. Monroe'nun ölümüyle ilgili sır perdesi ise hala tam olarak aydınlanmadı.

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