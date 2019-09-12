Ölümcül bir kıskançlığın pençesine düşmüştü: Evlilikleri bile sahteydi

İngiliz kraliyet ailesine gelin gittiği 1981 yılında milyonlarca kişinin hayranlığını kazandı ve daha o günlerde "halkın prensesi" olarak anılmaya başladı. Hiçbir zaman beklendiği gibi ülkesinin kraliçesi olamadı ama kalplerdeki yerini hala koruyor.
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