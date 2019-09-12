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Ölümcül bir kıskançlığın pençesine düşmüştü: Evlilikleri bile sahteydi

Hayata veda edeli 22 yıl oldu ama hala dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi için "kalplerin prensesi"... Yani dünya sahnesine çıktığı ilk günden bu yana fazla bir şey de yok.

DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
12.09.2019 - 12:52 | Son Güncelleme:
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Ölümcül bir kıskançlığın pençesine düşmüştü: Evlilikleri bile sahteydiNext

İngiliz kraliyet ailesine gelin gittiği 1981 yılında milyonlarca kişinin hayranlığını kazandı ve daha o günlerde "halkın prensesi" olarak anılmaya başladı. Hiçbir zaman beklendiği gibi ülkesinin kraliçesi olamadı ama kalplerdeki yerini hala koruyor.

DEPO PHOTOS 

Etiketler: prenses diana , camilla parker bowles , prens charles

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