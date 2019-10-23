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Ölüm tarihini kendi seçti: 22 Ekim Salı

Tekerlekli sandalyeyle katıldığı dünya ve olimpiyat şampiyonalarında çok sayıda madalya elde eden 40 yaşındaki Belçikalı kadın sporcu Marieke Vervoort, ötanazi sonucu yaşamına son verdi.

BBC Türkçe / Fotoğraflar: AP, AFP
23.10.2019 - 13:46 |Son Güncelleme:
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Ölüm tarihini kendi seçti: 22 Ekim SalıNext

BELÇİKALI sporcu, 21 yaşından bu yana omurilikte gelişerek kasların giderek güçsüzleşmesine yol açan ve tedavisi mümkün olmayan ‘miyelopati’ hastalığıyla mücadele ediyordu. Londra’daki Paralimpik Oyunları’nda 100 metre tekerlekli sandalye yarışında altın, 200 metre yarışında gümüş madalya alan sporcu, 2015’te Katar’ın başkenti Doha’daki Dünya Kupası’nda 100, 200 ve 400 metre yarışlarında üç altın madalya birden kazandı.

Etiketler: Avrupadan Haberler

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