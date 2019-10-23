Ölüm tarihini kendi seçti: 22 Ekim Salı

BELÇİKALI sporcu, 21 yaşından bu yana omurilikte gelişerek kasların giderek güçsüzleşmesine yol açan ve tedavisi mümkün olmayan ‘miyelopati’ hastalığıyla mücadele ediyordu. Londra’daki Paralimpik Oyunları’nda 100 metre tekerlekli sandalye yarışında altın, 200 metre yarışında gümüş madalya alan sporcu, 2015’te Katar’ın başkenti Doha’daki Dünya Kupası’nda 100, 200 ve 400 metre yarışlarında üç altın madalya birden kazandı.
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