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    Haberler >Teknoloji>Ölüm saçan en tehlikeli canlılar!

    Ölüm saçan en tehlikeli canlılar!

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    Populer Science
    28.08.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:
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    Ölüm saçan en tehlikeli canlılarNext

    Bazısını hiçbir zaman yakından görmediniz, bazısı gündüzleri ortadan kaybolup geceleri ortaya çıkanlardan... Dünyanın ölümcül canlılarını ve insan öldürme oranlarını sıraladık. Bakın bakalım, en büyük korkularımız, kâbuslarımıza giren hayvanların mı öldürme oranı yüksek, yoksa hiç ummadığımız bir canlının mı?

    Etiketler: Ölümcül , Hayvanlar , canlılar

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