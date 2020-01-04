DÃ¼nyada bazÄ±larÄ± sembolik birÃ§ok kraliyet ailesi var. Ama hiÃ§birinin Ã¼yeleri Ä°ngiliz kraliyet ailesi kadar ilgi Ã§ekmiyor. GÃ¼n geÃ§miyor ki bu aileye dair ilginÃ§ bir durum ortaya Ã§Ä±kmasÄ±n. Ä°ÅŸte bunlardan biri...
BACKGRID USK, DEPO PHOTOS
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Â Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in sarayÄ±nda temizlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸmak isteyenleri umulmadÄ±k olaylar bekliyor. Ä°ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde bile... Bu iÅŸi yapan kiÅŸi ayda 1228 Sterlin yani yaklaÅŸÄ±k 9 bin 500 TL kazanÄ±yor. Bu rakam Ã§ok gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nebilir.
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Â Ama iÅŸe alÄ±nmak hiÃ§ de kolay deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ KraliÃ§e'nin temizlik gÃ¶revlisi olmak isteyeni, herkesin kolay geÃ§emediÄŸi bir test bekliyor: Ã–lÃ¼ sineÄŸi bulmak! Kesinlikle yanlÄ±ÅŸ okumadÄ±nÄ±z. EÄŸer KraliÃ§e 2. Elizabeth'in temizlik ekibinde Ã§alÄ±ÅŸmak istiyorsanÄ±z Ã¶lÃ¼ sineÄŸi bulmak ve sonrasÄ±nda da onunla ne yapmak gerektiÄŸini bilmelisiniz.
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KraliÃ§e 2. Elizabeth, sarayÄ±na alacaÄŸÄ± temizlik gÃ¶revlisinin Ã§ok ince bir dikkat testinden geÃ§mesi gerekiyor. Bu testi geÃ§en gÃ¶revi alÄ±yor. Channel 5'ta yayÄ±nlanan bir programa konuk olan Sandringham SarayÄ±'nda iÅŸe alÄ±m bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n baÅŸkanÄ± olan Tracey Waterman bu konuda Ã§arpÄ±cÄ± bilgiler verdi.Â
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Waterman'Ä±n anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re temizlik gÃ¶revlisi alÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda olaylar ÅŸÃ¶yle geliÅŸiyor: "Bir temizlik gÃ¶revlisinin detaylarÄ± fark edebilmesi aranan Ã¶zelliklerden biri. Bu konuda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetenekli olmasÄ± gerekiyor adayÄ±n. Bunun iÃ§in geÃ§ilmesi gereken test ise odadaki Ã¶lÃ¼ sineÄŸi bulmak.
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Â Bu sinek odanÄ±n herhangi bir yerine, halÄ±nÄ±n Ã¼zerine ya da ÅŸÃ¶minenin Ã¶nÃ¼ne bilerek konuluyor. Temizlik gÃ¶revlisi adayÄ±nÄ±n bu sineÄŸi fark etmesi gerekiyor. Ãœstelik sadece bu da yeterli deÄŸil. SineÄŸi fark edip eÄŸilerek onu bulunduÄŸu yerden almasÄ± gerekiyor.
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Waterman'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re 10 adaydan sadece yarÄ±sÄ± Ã¶lÃ¼ sineÄŸi bulabiliyor. Geri kalanÄ± fark etmiyor. Detaylara gereken Ã¶nemi vermediÄŸi iÃ§in de iÅŸe alÄ±nmÄ±yor elbette.
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Â Travey Waterman bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylÃ¼yor: "Ä°ÅŸte kraliyet sarayÄ±nda temizlik gÃ¶revlisi olan kiÅŸiyle beÅŸ yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde gÃ¶revli olan kiÅŸi arasÄ±ndaki fark bu. 10 kiÅŸiden yarÄ±sÄ± o Ã¶lÃ¼ sineÄŸi fark ediyor. OnlarÄ±n arasÄ±ndan sadece bir tanesi ise o sineÄŸi yerden alÄ±yor. Ä°ÅŸte aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶zel kiÅŸi o!"
Â KraliÃ§e'nin temizlik gÃ¶revlileri haftada 7 gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. AldÄ±klarÄ± aylÄ±k Ã¼cret ise 1228 Sterlin yani yaklaÅŸÄ±k 9 bin 500 TL.