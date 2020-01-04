Â Travey Waterman bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylÃ¼yor: "Ä°ÅŸte kraliyet sarayÄ±nda temizlik gÃ¶revlisi olan kiÅŸiyle beÅŸ yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde gÃ¶revli olan kiÅŸi arasÄ±ndaki fark bu. 10 kiÅŸiden yarÄ±sÄ± o Ã¶lÃ¼ sineÄŸi fark ediyor. OnlarÄ±n arasÄ±ndan sadece bir tanesi ise o sineÄŸi yerden alÄ±yor. Ä°ÅŸte aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶zel kiÅŸi o!"



Â KraliÃ§e'nin temizlik gÃ¶revlileri haftada 7 gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. AldÄ±klarÄ± aylÄ±k Ã¼cret ise 1228 Sterlin yani yaklaÅŸÄ±k 9 bin 500 TL.



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