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    Ölü sayısı artıyor... Çok acı görüntüler...

    Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Faciayla ilgili yürütülen soruşturmada 2 mühendis tutuklandı.

    İHA - Fotoğraflar: AFP
    29.01.2019 - 19:00 | Son Güncelleme:
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    Ölü sayısı artıyor... Çok acı görüntüler...Next

    Brezilya basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma günü çökmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 65'e yükseldiğini açıkladı.

    Etiketler: facia , baraj
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