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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
DHA
22 Kasım 2019 - 18:29,

Ölü balıklar tedirgin etmişti... Çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde, toplu balık ölümleri görüldü. Yetkililer, nehrin çeşitli noktalarından su ve ölü balık numuneleri alarak incelemeye gönderdi. Nehir kenarında toplananlar, balıkları çuval ve kasalara koyarak evlerine taşıdı.

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Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisi bölümünde boyları 10- 50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı.

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Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, kaymakamlık ile tarım ve orman ilçe müdürlüğüne bildirdi. Bu arada bazı kişiler, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan balıkları çuvallara ve kasalara doldurup evlerine götürdü.

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Bölge halkından Mahmut Şen, "Her yıl yağışlardan önce Gediz Nehri'nde suyun azalması ve yağmurların aniden bastırmasıyla nehri besleyen derelerden bol miktarda alüvyon ve milli toprak akıyor. Bu olay da suyun içerisinde havasızlığa sebep olmakta. Balıklar ölmeden bizler de tüketmek için yakalayıp, evlerimize götürüyoruz" dedi.

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Turgutlu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere nehrin 10 kilometrelik bölümündeki çeşitli noktalardan su ve ölü balık numuneleri aldı.

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Kaymakam Ali Yılmaz ise gerekli incelemelerin yapılacağını kaydetti.

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Ölü balıklar tedirgin etmişti... Çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Gediz Nehri'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde, toplu balık ölümleri görüldü. Yetkililer, nehrin çeşitli noktalarından su ve ölü balık numuneleri alarak incelemeye gönderdi. Nehir kenarında toplananlar, balıkları çuval ve kasalara koyarak evlerine taşıdı.

DHA /
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İşkence edip öldürdüler, hiçbir şey olmamış gibi eğlendiler!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ocak 2018’de Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin işkenceyle öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.  Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamada, olayın tek görgü tanığı Burcu Çelik dinlendi. Mahkemede ağlayarak konuşan Burcu Çelik, "Kennedy Taomwabwa Dede’nin işkence yapılırken yardım çığlığı attığını" anlattı. Dede’yi öldürenlerin olay geçesinde, yaşananları keyifle anlattığını söyleyen Çelik, "Gece pizza çağırdılar yediler" dedi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) /