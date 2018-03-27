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Ölmeden önce mutlaka bir kez gitmeniz gereken 17 restoran

ABD, Meksika, İngiltere hatta Danimarka... Onlar dünyanın en iyileri...

Fotoğraflar: Restoranların internet siteleri ve Instagram hesapları
27.03.2018 - 17:11 | Son Güncelleme:
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Ölmeden önce mutlaka bir kez gitmeniz gereken 17 restoranNext

Zengin menüler, şık dekorasyonlar, dünya trendlerini belirleyen şefler... Travel+Leisure dergisi, dünyanın dört bir yanından yemeği mutlaka bir kez yenmesi gereken 17 restoranı seçti. İşte o ölmeden önce mutlaka görmeniz gereken 17 restoran...

Etiketler: fine dining , dünya mutfağı , en iyi restoranlar

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