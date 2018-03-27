Ölmeden önce mutlaka bir kez gitmeniz gereken 17 restoran

Zengin menüler, şık dekorasyonlar, dünya trendlerini belirleyen şefler... Travel+Leisure dergisi, dünyanın dört bir yanından yemeği mutlaka bir kez yenmesi gereken 17 restoranı seçti. İşte o ölmeden önce mutlaka görmeniz gereken 17 restoran...
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