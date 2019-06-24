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    Haberler >Dünya>Öldürüldüğü iddia edilmişti... Malvarlığıyla ilgili flaş bir karar aldı

    Öldürüldüğü iddia edilmişti... Malvarlığıyla ilgili flaş bir karar aldı

    2016 yılında öldürüldüğü iddialarıyla çok konuşulan Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un cezaevinde bulunan büyük kızı Gülnara Kerimova, "Halkımdan, beni anlayan ve saygı duyan tüm insanlardan özür dilerim" açıklamasını yaptı ve malvarlığıyla ilgili flaş bir karar aldı

    AA
    24.06.2019 - 22:37 | Son Güncelleme:
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    Öldürüldüğü iddia edilmişti... Malvarlığıyla ilgili flaş bir karar aldıNext

    Taşkent yakınlarındaki bir cezaevinde bulunan Gülnara Kerimova, kızı İman Kerimova’nın sosyal paylaşım sayfası üzerinden yazılı açıklamada bulundu.

    Etiketler: mal varlığı
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