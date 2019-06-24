Haberler >Dünya>Öldürüldüğü iddia edilmişti... Malvarlığıyla ilgili flaş bir karar aldı
Öldürüldüğü iddia edilmişti... Malvarlığıyla ilgili flaş bir karar aldı
2016 yılında öldürüldüğü iddialarıyla çok konuşulan Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un cezaevinde bulunan büyük kızı Gülnara Kerimova, "Halkımdan, beni anlayan ve saygı duyan tüm insanlardan özür dilerim" açıklamasını yaptı ve malvarlığıyla ilgili flaş bir karar aldı
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