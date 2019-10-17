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    Haberler >Gündem>Öldürdüğü sevgilisinin kocası için 'Rahmetli adam gibi adamdı' dedi

    Öldürdüğü sevgilisinin kocası için 'Rahmetli adam gibi adamdı' dedi

    İZMİT'te, plan yapıp, sevgilisi Fahrettin Özcan'a eşi Hüsnü Güntaç'ı öldürten Sibel Güntaç, eşinin kendisini başka erkeklere pazarlamak istediğini iddia etti. Fahrettin Özcan ise sevgilisini yalanlayarak, "Rahmetli karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı" dedi.

    DHA
    17.10.2019 - 16:58 | Son Güncelleme:
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    Öldürdüğü sevgilisinin kocası için Rahmetli adam gibi adamdı dediNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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