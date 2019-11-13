Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Okullar ne zaman tatile giriyor? Kasım ara tatili ne zaman?
Eylül ayında 2019-2020 eğitim dönemine başlayan milyonlarca öğrenci, haftalardır süren yoğun ders ve sınav temposuna ara tatille kısa bir mola verecek. Bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil uygulamasıyla, öğrencilerden daha fazla verim almak ve motivasyonlarını artırmak hedefleniyor. Peki, okullar ne zaman tatile girecek? Ara tatil ne zaman başlayacak?
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Kasım ayında yapılacak ara tatille, öğrenciler bir yandan dinlenirken bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan etkinlik programıyla, keşfederek öğrenip keyifli vakitler geçirecek. İşte, MEB ara tatil takvimi hakkında ayrıntılar...
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ARA TATİL NE ZAMAN?
"Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli" doğrultusunda 18 milyona yakın öğrenci ve 957 bin öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım 2019'da yapacak.
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ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE ETKİNLİK PROGRAMI HAZIRLANDI
MEB, 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilde, öğrencilerin bir yandan dinlenirken bir yandan da keşfederek öğrenip keyifli vakit geçirmeleri için sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerden oluşan bir program hazırlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ara tatilde öğretmenlere ve öğrencilere yönelik "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırlayarak gerekli planlamaların yapılması için 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştı.
Her il müdürlüğü, etkinlik listesinde yer alan temalar çerçevesinde, başta yerel yönetimler olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle kendi etkinlik programını tasarlayacak.
Bakanlık, ilk ara tatille birlikte ülke genelinde yapılacak etkinliklerin planlanması ve duyurulması için "Ara Tatil Çocuk Etkinlik İletişim Koordinasyon Birimi" de kurdu. Bu birim, etkinliklerin gerçekleştirilme sürecinde Bakanlık ile İl Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak.
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Etkinliklerin illerdeki takip ve planlaması ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulan "Ara Tatil Çocuk Etkinlik Komisyonları" aracılığıyla dijital ortamda yapılacak ve kamuoyuna duyurulacak.
İlk ara tatilde öğrencilerin tercihine sunulmak üzere hazırlanan etkinlik programı, "gezi", "sağlık doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlıktan oluşuyor.
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"ARA TATİLLER EĞİTİM İÇİN BİR NEFES"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil etkinlik programıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adına ara tatil diyoruz ama aslında bu ara tatiller eğitim için derin bir nefes, derin bir soluk. Çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle buluşması için bir haftalık bir fırsat." dedi.
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"Tatil kelimesi ataletten gelir, o yüzden kullanmayı çok sevmiyorum." ifadesini kullanan Selçuk, "Sanılmasın ki çocuklar bir hafta boyunca atıl bir sürecin içinde bekleyecekler. Biz ara tatillerle okulun kapılarını doğaya, spora, kültüre, sanata kısacası hayata açtık, eğitimi çok daha geniş bir alana yaydık. Çocuklarımızın 81 ilde yapabileceği faaliyetleri oluşturduk, hazırladık. Çocuklar için bu bir hafta hem dinlenme hem de hayattan beslenme, yaşamdan öğrenme için bir fırsat olacak." değerlendirmesinde bulundu.