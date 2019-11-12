Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Okullar ne zaman tatile giriyor? Ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek?
Kasım ayına girilmesiyle birlikte öğrencilerin en önemli gündemlerinden birisi olan okullar ne zaman tatil olacak sorusu, ara tatil dolayısıyla araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez yürürlüğe koyacağı ara tatil süreci ile birlikte öğrenciler, 9 günlük bir tatil yapma şansına sahip olacak. Peki, okullar ne zaman tatile girecek? İşte, ara tatil süreci hakkında merak edilen bazı detaylar
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Aileler ve öğrencilerin gündem maddeleri arasında yer alan okullar ne zaman tatile giriyor sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tatil takvimi ile belirlendi. Peki, ara tatil ne zaman yapılacak? İşte, okullar ne zaman tatil olacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
OKULLAR NE ZAMAN TATİLE GİRECEK? İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Bu yıl okullar ilk ara tatile 15 Kasım Cuma günü son dersin de bitmesiyle birlikte başlayacak. Tatil süreci, 24 Kasım tarihine kadar devam edecek.
Öğrenciler, 25 Kasım Pazartesi günü ilk derslerine başlayacak.
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SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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ARA TATİLDE ÖĞRETMENLERE SEMİNER PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 18-22 Kasım’da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için, öğrenci ve velilerin de katılımıyla sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırlandı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan programda, eğitim ve öğretimin niteliği ve verimliliğinin artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca derslerin işlenişine ilişkin öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öğrenci, veli ve çevre etkileşiminin artırılması amaçlanıyor.