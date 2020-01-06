Ocak ayının ilk günlerinde milyonlarca öğrencinin ana gündem konusu 15 tatil oldu. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin 1. Kanaat dönemini geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, sık sık “okullar ne zaman tatil olacak, 15 tatil ne zaman başlayacak?” gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. 9 Eylül 2019'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcını yapan öğrenciler, 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında ilk ara tatil sürecini geride bırakmıştı. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak?