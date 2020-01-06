Kısa bir süre önce bu yıl ilk kez uygulanan ilk ara tatili geride bırakan öğrenciler şimdi 15 tatil heyecanı yaşıyor. Hem eylül ayında sınavlar, sözlüler ve ödevlerle geçecek zorlu bir dönemin başlangıcını yapan öğrenciler hem de en az onlar kadar heyecanlı olan veliler, tatil planları için 15 tatil tarihini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? 15 tatil ne zaman başlayacak?
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Ocak ayının ilk günlerinde milyonlarca öğrencinin ana gündem konusu 15 tatil oldu. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin 1. Kanaat dönemini geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, sık sık “okullar ne zaman tatil olacak, 15 tatil ne zaman başlayacak?” gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. 9 Eylül 2019'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcını yapan öğrenciler, 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında ilk ara tatil sürecini geride bırakmıştı. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak?
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15 TATİL VE ARA TATİL NE ZAMAN?
17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.