Okullar ne zaman açılacak? Elazığ, Malatya ve Manisa'da okullar açılacak mı?
2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci kanaat dönemi için geri sayımını sürdürüyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından yeni bir dönemin başlangıcını yapacak. Okullar ne zaman açılacak? Elazığ’da okullar açılacak mı?
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Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatilinin ardından 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısının başlayacağı okullarda, 6-10 Nisan'da ara tatil yapılacak. İkinci yarıyıl, 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın çocukları tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katılacak.
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Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.
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İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.
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MANİSA'DA YARIYIL TATİLİ UZATILDI
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından yarıyıl tatilinin iki ilçede 10 Şubat tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “22 Ocak tarihinde Akhisar ve 28 Ocak tarihinde ise Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.
ELAZIĞ VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak." dedi.