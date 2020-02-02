Okullar ne zaman açılacak? Elazığ, Malatya ve Manisa'da okullar açılacak mı?

MANİSA'DA YARIYIL TATİLİ UZATILDI



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından yarıyıl tatilinin iki ilçede 10 Şubat tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “22 Ocak tarihinde Akhisar ve 28 Ocak tarihinde ise Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.



ELAZIĞ VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak." dedi.