Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? MEB 2020 takvimi
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 16 Ocak Cuma günü karne aldı ve 15 tatil süreci başladı. Sınavlarla ve ödevlerle geçen ilk dönemi geride bırakan öğrenciler, şimdi okulların açılacağı tarihi araştırıyor. MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi içerisinde 15 tatilin ne zaman biteceğini duyurmuştu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek?
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Okulların kapanmasıyla birlikte tatilin keyfini çıkaran öğrenciler ve planlarını MEB takvimine göre yapacak olan veliler, 15 tatilin son gününü merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte MEB 2020 takvimi...
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Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarın yarıyıl tatiline başlayacak.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak.
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İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.