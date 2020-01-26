Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? MEB 2020 takvimi

Okulların kapanmasıyla birlikte tatilin keyfini çıkaran öğrenciler ve planlarını MEB takvimine göre yapacak olan veliler, 15 tatilin son gününü merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte MEB 2020 takvimi...