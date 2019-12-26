Bugün okullar hangi il ve ilçelerde tatil? Ankara'da, Ceyhan'da, Tarsus'ta tatil mi?
Kış mevsiminin iyiden iyiye kendisini göstermesiyle birlikte okullar için tatil açıklamaları da birer birer gelmeye başladı. Pek çok il ve ilçede okullar için tatil kararı geldi. Özellikle kar yağışı ve sel uyarılarının yapıldığı bölgelerde tatil kararı bekleniyor. Peki, bugün okullar hangi il ve ilçelerde tatil? Ankara'da, Ceyhan'da, Tarsus'ta tatil mi?
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Ankara için beklenen kar yağışı uyarısı geldi. Başta Başkent Ankara olmak üzere pek çok ilde etkili olan kar yağışı ardından okulların tatil olup olmadığı sorusun gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler Ankara'da 'bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bugün okullar hangi illerde tatil? Ankara’da, Adana’da, Mersin’de okullar tatil mi?
Yurdun pek çok yerinde etkili olan kar Ankara’da da kendini gösterdi. Yağış haberleri tatil kararlarını da beraberinde getirdi. Olumsuz hava koşulları ve aksayan ulaşım nedeniyle bazı okullar için tatil kararı verildi. Valilik ve kaymakamlıkların yaptığı peş peşe yaptığı tatil açıklamaların ardından, okulları tatil edilen iller merak edildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberinin ardından Ankara'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara'da günlerdir beklenen kar yağışı etkili olurken öğrenci ve velilerin tatil beklentisi başladı. "Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna Valilik'ten henüz bir yanıt gelmedi. Peki, okullar nerelerde tatil? Ankara’da, Adana’da, Mersin’de okullar tatil mi?
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KAYSERİ'DE İLK VE ORTA DERECELİ OKULLAR TATİL
Kayseri'nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışlı havanın 30 Aralık Pazartesi gününe kadar devam etmesinin tahmin edildiği, hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 3 olarak beklendiği öğrenildi.
ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Adana Valiliği, salı ve çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaması için merkez Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsü İmamhatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini bildirildi. Adı geçen okulların dışındaki diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin devam edeceği belirtildi.
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KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİM ÖĞRETİME ARA
Kahramanmaraş'ın Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Andırın ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.