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Okullar açılıyor, Amazon.com.tr okula dönüş fırsatları devam ediyor
Amazon.com.tr’de okula dönüş indirimleri başladı. Okulların açılması ile artan kırtasiye ve okul eşyaları ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ‘Okula Dönüş’ kampanyası sunan Amazon.com.tr, anne ve babaları da unutmuyor. Ofis eşyaları, oyuncaklar, elektronik aletler, moda ve spor dahil olmak üzere binlerce ürünün dahil olduğu 14 kategoride yüzde 65’e varan indirimler 8 Eylül’e kadar Amazon.com.tr’de devam ediyor.
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