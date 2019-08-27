Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Okullar açılıyor, Amazon.com.tr okula dönüş fırsatları devam ediyor

    Okullar açılıyor, Amazon.com.tr okula dönüş fırsatları devam ediyor

    Amazon.com.tr’de okula dönüş indirimleri başladı. Okulların açılması ile artan kırtasiye ve okul eşyaları ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ‘Okula Dönüş’ kampanyası sunan Amazon.com.tr, anne ve babaları da unutmuyor. Ofis eşyaları, oyuncaklar, elektronik aletler, moda ve spor dahil olmak üzere binlerce ürünün dahil olduğu 14 kategoride yüzde 65’e varan indirimler 8 Eylül’e kadar Amazon.com.tr’de devam ediyor.

    İlandır
    27.08.2019 - 17:02 | Son Güncelleme:
    1 / 12
    Okullar açılıyor, Amazon.com.tr okula dönüş fırsatları devam ediyorNext

    Samsung Galaxy A9 (128 GB):

    Dünyanın ilk arka tarafta 4 kameralı akıllı telefonu olan Galaxy A9, fotoğraf çekme konusunda hayli başarılı. Öyle ki, gece çekimlerinde ve düşük ışıklı koşullarda dahi başarılı çekimler yapabiliyor.

    Etiketler:

    En Yeni Foto Haberler

    1400 nüfuslu köy 3 katına çıkıyor! Bursa'dan İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına gidiyor

    1400 nüfuslu köy 3 katına çıkıyor! Bursa'dan İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına gidiyor

    Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu

    Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu

    Sonucu duyunca herkes karısına sarıldı, o öylece kaldı: Öpecek kimsem yok!

    Sonucu duyunca herkes karısına sarıldı, o öylece kaldı: Öpecek kimsem yok!

    Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi... Hepsi açık artırmayla satılacak

    Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi... Hepsi açık artırmayla satılacak

    Ünlüleri buluşturan festival

    Ünlüleri buluşturan festival

    Şişli’de genç kadının ölümden döndüğü kaza kamerada

    Şişli’de genç kadının ölümden döndüğü kaza kamerada

    1 Eylül'de başlıyor... Bunları sakın yemeyin!

    1 Eylül'de başlıyor... Bunları sakın yemeyin!

    Yerli yabancı turistlerin yeni adresi! Çekim yapmanın fiyatı 100 lira...

    Yerli yabancı turistlerin yeni adresi! Çekim yapmanın fiyatı 100 lira...

    Sevgilisini yalnız bırakmadı

    Sevgilisini yalnız bırakmadı

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.