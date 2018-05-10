Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Okul yönetimi tahtaları yenileme kararı aldı... Arkasından çıkanlar tüm şehri şoke etti

    Okul yönetimi tahtaları yenileme kararı aldı... Arkasından çıkanlar tüm şehri şoke etti

    .

    Hürriyet Haber
    10.05.2018 - 15:20 | Son Güncelleme:
    1 / 17
    Okul yönetimi tahtaları yenileme kararı aldı... Arkasından çıkanlar tüm şehri şoke ettiNext

    Oklahoma’daki Emerson Lisesi’nde sınıf tahtaları yenilecekti.Öncelikle eskilerinin duvardan çıkarılması gerekiyordu. Ancak tarihi bir keşif yapacaklarından habersizlerdi.Tahtalar duvardan çıkarılırken 1917’lerden kalma bir keşif yapıldı.

    Etiketler: ABD , Oklahoma , Tarih
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri