Okul yönetimi tahtaları yenileme kararı aldı... Arkasından çıkanlar tüm şehri şoke etti

Oklahoma’daki Emerson Lisesi’nde sınıf tahtaları yenilecekti.Öncelikle eskilerinin duvardan çıkarılması gerekiyordu. Ancak tarihi bir keşif yapacaklarından habersizlerdi.Tahtalar duvardan çıkarılırken 1917’lerden kalma bir keşif yapıldı.
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