Öksürük neden olur? Öksürük nasıl geçer ve ne iyi gelir?
Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürük, tipik olarak kuru olur ve gece saatlerinde artar. Çoğu zaman bu öksürüğe geniz akıntısı ses kısıklığı ve boğaz ağrısı eşlik eder, özellikle kış aylarında 3 haftadan kısa süren öksürükler mutlaka uzmandan yardım alınarak tedavi edilmelidir. Bu sorundan yakınan vatandaşlar da öksürüğün neden kaynaklandığının yanı sıra çözüm yollarını araştırıyor. Peki, öksürük neden olur? Öksürük nasıl geçer ve ne iyi gelir?
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1
Soğuk havalar ile beraber hava kirliliğinin ve sigara içiminin artması öksürük şikayetlerini arttırdı. Mevsim geçişi ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışında da bir yoğunluk yaşanıyor. Soğuk algınlığının en temel belirtilerinden öksürükten muzdarip vatandaşlar da öksürüğü geçirecek yöntemleri araştırıyor. İşte, pek çok vatandaşın merak ettiği 'öksürük nasıl geçer?' sorusunun yanıtı...
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SIVI TÜKETİMİ: Öksürüğün kolay atlatılması için yapılması gerekecek önlemler arasında bol sıvı tüketmek (balgamın atılmasını kolaylaştırır), temiz ferah ortamda kalmak gerekir. Nezle ve gribe bağlı öksürükler kış aylarında sık görülür.
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DOĞAL ÇAYLAR: Bu durumlarda kuşburnu, ada çayı, ıhlamur, ekinezya, ayva yaprağı çayı tüketmek önemlidir. Toz zencefil, karanfil, bal ve limon karıştırılıp çay şeklinde içilmesi öksürüğü rahatlatır. Bu çaylara bal karıştırılması bağışıklık sistemini güçlendirecektir.
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C VİTAMİNİ TAKVİYESİ: C vitamini güçlü bir antioksidandır. Ayva, portakal, limon gibi kış meyvelerinde oldukça fazla miktarda bulunur.
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KARABİBER VE SÜT KARŞIMI: Öksürükleri yumuşatmak için, sütün içerisine bal karıştırmak veya balın içerisine karabiber atmak da yararlı olabilir. Bunun yanında, en etkili öksürük şurubunun günde 2-2,5 lt su tüketimi olduğu unutulmamalıdır.
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SİGARADAN UZAK DURUN: Öksürüğün en yaygın nedeni olan sigaradan uzak bir yaşam sürmek, hem öksürükten hem de birçok ciddi sağlık sorunlarından korunmada en önemli önlemdir.
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DÜZENLİ YAŞAM: Düzenli ve dengeli beslenmek, her türlü tozlu ve kirli ortamdan uzak durmak da öksürüğe iyi gelecektir. Halsiz veya yorgun düşmemek için uyku sürelerine dikkat etmek ve vücudu dinlendirmek de öksürüğe karşı alınacak önlemler arasında
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ÖKSÜRÜK ŞURUBU: Öksürük şurupları doktor tavsiyesi dışında asla ezbere kullanılmamalı. Balgamlı, enfeksiyona bağlı bir öksürüğe, öksürük kesici şurup vermek balgamın akciğerden atılamamasına neden olarak durumun daha kötüye gitmesine neden olabilir.
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UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT
Öksürük 2 haftadan kısa sürerse akut, 2-4 hafta arası uzarsa ve bir ayı aşarsa kronik olarak adlandırılır. Öksürükle beraber balgam geliyorsa prodüktif öksürük, herhangi bir sekresyon gelmiyorsa kuru öksürük olarak adlandırılır. Akciğer kaynaklı akut öksürük en çok bronşit, zatürre, astım atağına bağlı iken, uzamış öksürük en çok grip sonrası bronş hassasiyetine, astıma bağlı görülür. Kronik öksürük varsa mutlaka, akciğer kanseri, tüberküloz, astım, bronşektazi ve diğer nedenler gibi daha ciddi nedenler araştırılmalıdır.