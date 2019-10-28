Sağlık Haber Giriş: 28 Ekim 2019 - 16:23 , / 16 Ocak 2020 - 16:43

Öksürük neden olur? Öksürük nasıl geçer ve ne iyi gelir?

Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürük, tipik olarak kuru olur ve gece saatlerinde artar. Çoğu zaman bu öksürüğe geniz akıntısı ses kısıklığı ve boğaz ağrısı eşlik eder, özellikle kış aylarında 3 haftadan kısa süren öksürükler mutlaka uzmandan yardım alınarak tedavi edilmelidir. Bu sorundan yakınan vatandaşlar da öksürüğün neden kaynaklandığının yanı sıra çözüm yollarını araştırıyor. Peki, öksürük neden olur? Öksürük nasıl geçer ve ne iyi gelir?