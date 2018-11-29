Okan Kurt canlı yayında her şeyi anlattı: Paris'e barışmak için gittik!
Geçtiğimiz Eylül ayında 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden sevindirici haber, küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından, "Annem ile babam tatilde." dedi. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlandı.
Geçtiğimiz Eylül ayında 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden sevindirici haber, küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından, "Annem ile babam tatilde." dedi. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlandı.
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