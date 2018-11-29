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Okan Kurt canlı yayında her şeyi anlattı: Paris'e barışmak için gittik!

Geçtiğimiz Eylül ayında 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden sevindirici haber, küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından, "Annem ile babam tatilde." dedi. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlandı.

Fotoğraflar: Kelebek

Hürriyet Haber
29.11.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:
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Okan Kurt canlı yayında her şeyi anlattı: Parise barışmak için gittikNext

Geçtiğimiz Eylül ayında 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden sevindirici haber, küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından, "Annem ile babam tatilde." dedi. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlandı.

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