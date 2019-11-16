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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AFP
16 Kasım 2019 - 00:31,

Durum çok feci... Zarar büyük boyutlara ulaştı

1966 yılından bu yana görülen en büyük su baskını sonrası Venedik'ten gelen fotoğraflar zararın boyutlarını gözler önüne seriyor...

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İtalya’nın ikonik kanallarıyla ünlü Venedik şehrinde, son 53 yılın en büyük su baskınlarından biri görüldü.

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Tarihi kentte su seviyesi 187 santimetreye yükselerek 53 yılın zirvesini gördü.

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Venedik'e bağlı Pellestrina adasında iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Venedik'te sel hayatı felç ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte seli "ülkemizin kalbine bir darbe" şeklinde tanımladı.

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UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan kent için kabine bir araya gelerek OHAL ilan etti.

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Alınan tedbirler hemen uygulamaya koyuldu

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Uluslararası haber ajansları tarihi kentteki kaosu gösteren fotoğrafları servis etti.

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Balıkçı kıyafetleriyle San Marco Meydanı'nda gezen, kapalı mağazaların kapılarını iten insanlar objektiflere takıldı.

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Sel felaketi ülkede ekonomiye de zarar verdi.

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Turistle dolup taşan şehirde esnaf kan ağlamaya başladı.

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Venedik'te otelciler birliğinden yapılan açıklamada sadece otel binalarının zarar görmediği, turistlerin gelecekteki rezervasyonlarını da iptal ettikleri belirtildi.

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Şehirde zarar büyük boyutlara ulaştı.

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Bu arada, kentte belirli noktalarda yapılan son ölçümlerde su seviyesi 70 santimetreye kadar geriledi.

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İşte Venedik'ten gelen son fotoğraflar...

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Durum çok feci... Zarar büyük boyutlara ulaştı

1966 yılından bu yana görülen en büyük su baskını sonrası Venedik'ten gelen fotoğraflar zararın boyutlarını gözler önüne seriyor...

Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AFP /