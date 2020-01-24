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Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 14:28, /

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin barışıyor mu?

5 yıllık ilişkisini sürpriz bir kararla bitiren Oğuzhan Koç'tan ayrılık sorularına kaçamak yanıt.

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Oğuzhan Koç, önceki akşam yakın arkadaşı İbrahim Büyükak ile birlikteydi. gittikleri mekan çıkışı görüntülenen ikiliden Oğuzhan Koç'a Yağmur Tanrısevsin ile ayrılığı soruldu.

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Yeni albümünün müjdesini veren Oğuzhan Koç 'Şarkılar aşk acısı için mi yazıldı' sorusuna yanıt verdi.

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"Bütün şarkılar aşk şarkısı. Ben 10 yıl önce de aşk şarkısı yaparak girdim piyasaya. Bütün şarkılar aşka dair. Acıyı çeksen de çekmesen de... Şarkılar aşka yazılıyor, ne yapalım? Mecbur... Elde o var." yanıtını verdi.

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Yağmur Tanrısevsin ile yeniden barışıp barışmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bırakan Oğuzhan Koç, 'Aşka küsmedim, aşka küsülür mü hiç? Hayat devam ediyor" dedi.

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Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin 5 yıl aşk yaşamış, geçtiğimiz yıl ekim ayında sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Oğuzhan Koç, Instagram sayfasından Yağmur Tanrısevsin ile olan tüm fotoğrafları jet hızıyla silmişti.

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5 yıllık ilişkisini sürpriz bir kararla bitiren Oğuzhan Koç'tan ayrılık sorularına kaçamak yanıt.

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