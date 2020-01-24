Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin barışıyor mu?

"Bütün şarkılar aşk şarkısı. Ben 10 yıl önce de aşk şarkısı yaparak girdim piyasaya. Bütün şarkılar aşka dair. Acıyı çeksen de çekmesen de... Şarkılar aşka yazılıyor, ne yapalım? Mecbur... Elde o var." yanıtını verdi.