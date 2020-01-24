Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 14:28,
Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin barışıyor mu?
5 yıllık ilişkisini sürpriz bir kararla bitiren Oğuzhan Koç'tan ayrılık sorularına kaçamak yanıt.
"Bütün şarkılar aşk şarkısı. Ben 10 yıl önce de aşk şarkısı yaparak girdim piyasaya. Bütün şarkılar aşka dair. Acıyı çeksen de çekmesen de... Şarkılar aşka yazılıyor, ne yapalım? Mecbur... Elde o var." yanıtını verdi.
Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin 5 yıl aşk yaşamış, geçtiğimiz yıl ekim ayında sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Oğuzhan Koç, Instagram sayfasından Yağmur Tanrısevsin ile olan tüm fotoğrafları jet hızıyla silmişti.
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