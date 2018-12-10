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    Haberler >Gündem>Oğullarına kızdı, 39 yıl önce kamyoneti garaja kilitledi

    Oğullarına kızdı, 39 yıl önce kamyoneti garaja kilitledi

    TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde Muhammet Gören (81), 1975 yılında satın aldığı sıfır kilometre kamyoneti oğullarına kızınca 4 yıl kullandıktan sonra garaja kilitledi. Oğulları başka kentlere giden, kendisi de 9 yıl önce yaşamını yitiren Gören'in hurdaya dönen kamyoneti, 39 yıldır, seviyesi düşürülen yolun üst yamacındaki giriş-çıkışı olmayan garajda duruyor.

    İnan KALYONCU/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)
    10.12.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:
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    Oğullarına kızdı, 39 yıl önce kamyoneti garaja kilitlediNext

    Şalpazarı ilçesi Geyikli Mahallesi'nde taş ustası Muhammet Gören, 1975 yılında sıfır kilometre kamyonet satın aldı.

    Etiketler: kamyonet , garajdaki kamyonet

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