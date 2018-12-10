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Oğullarına kızdı, 39 yıl önce kamyoneti garaja kilitledi
TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde Muhammet Gören (81), 1975 yılında satın aldığı sıfır kilometre kamyoneti oğullarına kızınca 4 yıl kullandıktan sonra garaja kilitledi. Oğulları başka kentlere giden, kendisi de 9 yıl önce yaşamını yitiren Gören'in hurdaya dönen kamyoneti, 39 yıldır, seviyesi düşürülen yolun üst yamacındaki giriş-çıkışı olmayan garajda duruyor.
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