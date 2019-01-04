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Oğulcan'ın yeni aşkı

Oğulcan Engin ile “Cumartesi Sürprizi”nin eski sunucusu Elif Özkul’un beraberliği sessiz sedasız sona erdi. Engin’in şimdilerde aynı programın yeni sunucusu Buse İskenderoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv - Instagram

İsmail BAYRAK
04.01.2019 - 11:47 | Son Güncelleme:
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Oğulcanın yeni aşkıNext

Oğulcan Engin ile “Cumartesi Sürprizi”nin eski sunucusu Elif Özkul’un beraberliği sessiz sedasız sona erdi. Engin’in şimdilerde aynı programın yeni sunucusu Buse İskenderoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı.

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Oğulcan'ın yeni aşkı

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