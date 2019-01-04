Oğulcan'ın yeni aşkı

Oğulcan Engin ile “Cumartesi Sürprizi”nin eski sunucusu Elif Özkul’un beraberliği sessiz sedasız sona erdi. Engin’in şimdilerde aynı programın yeni sunucusu Buse İskenderoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı.
Oğulcan Engin ile “Cumartesi Sürprizi”nin eski sunucusu Elif Özkul’un beraberliği sessiz sedasız sona erdi. Engin’in şimdilerde aynı programın yeni sunucusu Buse İskenderoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı.
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