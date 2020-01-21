Öğretmen sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir? E-Devlet üzerinden açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri için açıklamasını gerçekleştirdi. İlk atama ekranı üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından öğretmen sözlü mülakat yerleri için açıklama yapan MEB, E-Devlet üzerinden detayları yayımladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir? İşte, E-Devlet üzerinden açıklanan sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulama ekranı
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Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulama ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Toplam 20 bin sözleşmeli öğretmeni bünyesinde istihdam edecek olan bakanlık, sözlü mülakat yerleri açıklamasıyla birlikte binlerce öğretmeni değerlendirme salonlarına davet edecek. Aday değerlendirme formu üzerine topluluk önünde temsil yeteneği, eğitimcilik nitelikleri, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, iletişim becerileri, özgüveni, ikna kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, muhakeme gücü, eğitim bilimleri ve genel kültür bilgisi alanlarından öğretmenlik sözlü mülakatına tabi tutulacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri E-Devlet üzerinden nasıl görüntülenebilecek? İşte, sözlü mülakat yerleri hakkında merak edilen bazı bilgiler
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ
Farklı branşlardan on binlerce kişinin başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından adayların erişimine açılacak. Mart ayı itibariyle toplam 20 bin öğretmeni kadrosuna dahil edecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, bu süreci sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatları ile gerçekleştirecek.
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri için sonuçlar, kimlik bilgileri aracılığıyla görüntülenebilecek.
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Sonuçları aşağıdaki link aracılığıyla kontrol edebilirsiniz...
Peki, sözlü mülakatlarda en çok dikkat edilecek olan kriterler neler olacak? İşte, o bilgiler...
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Sözlü sınavda adaylara 5 alanda soru yöneltilecek. Bu alanlarda puan değerleri değişkenlik gösterecek.
- Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi alanlarında yöneltilen sorular 0-10 puan arasında değerlendirilecek
Aşağıdaki başlıklar ise 0-4 puan arası değerlendirmeye tabi tutulacak;
Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklamayapabilir.
Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.
Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.
Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.
Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarınauyar.
Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.
Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.
Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.
Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
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Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.
Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.
Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.
Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.
Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.
Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.
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2020 SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları, 5 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 22 Şubat Cumartesi günü sona erecek.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınav sonuçları, herhangi bir değişiklik olmaması halinde 25 Şubat 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri, 9-13 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak.
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Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.