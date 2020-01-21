Öğretmen sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir? E-Devlet üzerinden açıklandı

Sözlü sınavda adaylara 5 alanda soru yöneltilecek. Bu alanlarda puan değerleri değişkenlik gösterecek.



- Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi alanlarında yöneltilen sorular 0-10 puan arasında değerlendirilecek



Aşağıdaki başlıklar ise 0-4 puan arası değerlendirmeye tabi tutulacak;



Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklamayapabilir.



Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.



Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.



Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.



Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarınauyar.



Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.



Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.



Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.



Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.



