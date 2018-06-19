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    Haberler >Teknoloji>Öğrenince şaşıracağınız pratik bilgiler

    Öğrenince şaşıracağınız pratik bilgiler

    Hayata dair aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Kimi şeyleri amacından farklı bir şekilde kullanıyoruz, kimi ayrıntıları ise hiç fark etmemişiz. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...

    Fotoğraf: Popular Science
    19.06.2018 - 07:55 | Son Güncelleme:
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    Öğrenince şaşıracağınız pratik bilgilerNext

    Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...

    Etiketler: icat , Teknoloji , DETAY

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