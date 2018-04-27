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    Oğlunun çantasına dinleme cihazı koydu duydukları şoke etti

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    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:
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    Oğlunun çantasına dinleme cihazı koydu duydukları şoke ettiNext

    Camden Davis, dünyadaki binlerce otistik çocuktan sadece bir tanesi. Camden Davis 12 yaşında, ABD Louisiana eyaletinde yaşıyor ve otizmli çocukların kabul edildiği Hope Academy adlı özel bir okula gidiyor.

    Etiketler: ABD , OTIZM , OKUL

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