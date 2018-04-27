Oğlunun çantasına dinleme cihazı koydu duydukları şoke etti

Camden Davis, dünyadaki binlerce otistik çocuktan sadece bir tanesi. Camden Davis 12 yaşında, ABD Louisiana eyaletinde yaşıyor ve otizmli çocukların kabul edildiği Hope Academy adlı özel bir okula gidiyor.
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