Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır, şikayetçi değilim
ANTALYA'da birlikte çay içtiği babası Enver U.'yu boğazından bıçaklayan Şehmuz U. (18), hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Şehmuz U., babasını sinirliyken istemeden bıçakladığını söyledi. Enver U. ise “Sonuçta evlattır, şikayetçi değilim. Oğlumun topluma kazandırılmasını istiyorum" dedi.
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