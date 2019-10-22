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    Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır, şikayetçi değilim

    ANTALYA'da birlikte çay içtiği babası Enver U.'yu boğazından bıçaklayan Şehmuz U. (18), hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Şehmuz U., babasını sinirliyken istemeden bıçakladığını söyledi. Enver U. ise “Sonuçta evlattır, şikayetçi değilim. Oğlumun topluma kazandırılmasını istiyorum" dedi.

    Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
    22.10.2019 - 14:24 |Son Güncelleme:
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    Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır, şikayetçi değilimNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler
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