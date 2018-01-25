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Oğlunu büyüttü

İspanyol oyuncu sır gibi sakladığı 7 yaşındaki oğluyla böyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:
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Oğlunu büyüttüNext

İspanyol sinemasının iki yıldızı Penelope Cruz ile Javier Bardem'in ilk "gözağrısı" Leonardo büyüdü de annesinin boyuna yetişti. Ailesinin ve yakınlarının çağırdığı adıyla Leon, önceki gün annesiyle birlikte İtalya'nın Napoli kentinde görüntülendi. Reklam yüzü olduğu firmanın çekimleri için kentte bulunan Penelope Cruz, bir süre oğluyla ilgilendikten sonra sete gitmek için 7 yaşındaki oğlu Leo'yu bakıcısına emanet etti.

Penelope Cruz ile Javier Bardem'in ilk çocuğu Leon, 2011 doğumlu. Çiftin, Luna adında 4 yaşında bir de kızı bulunuyor.BR>
Fotoğraflar: Backgrid UK 

Etiketler: penelope cruz , javier bardem , leonardo cruz , luna cruz

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