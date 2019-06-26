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Survivor Merve 11 yıl sonra mezun oldu!

Ünlüler hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte yanıtı...

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
26.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Survivor Merve 11 yıl sonra mezun olduNext

Geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasında ter döken Merve Aydın, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Aydın, mutluluğunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Etiketler: okul , mezun

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