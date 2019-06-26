Survivor Merve 11 yıl sonra mezun oldu!

Ünlüler hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte yanıtı...
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