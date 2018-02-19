Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Oğlu dayanamadı kaçtı

Oğlu dayanamadı kaçtı

Ünlü modelin oğlu, sürekli annesinin fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olup yanından uzaklaştı.

Hürriyet Haber
19.02.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:
1 / 15
Oğlu dayanamadı kaçtıNext

 Victoria's Secret meleği olarak tanınan Lais Ribeiro, oğluyla birlikte tatile çıktı. Ribeiro, önceki gün de Miami'de plajda objekitflere takıldı. Çizgili bir bikini giyen Ribeiro, bütün gününü oğluyla birlikte geçirdi. Annesinin peşinde dolaşan fotoğrafçıları fark eden Ribeiro'nun oğlu Alexandre Ribeiro, bu durumdan rahatsız olup bir süreliğine Ribeiro'nun yanından uzaklaştı.

Fotoğraflar: Pacific Coast

Etiketler: lais ribeiro , alexandre ribeiro , miami , victoria's secret

En Yeni Kelebek Galeriler

Güzel yıldız evlenme teklif etti, sevgilisi "biraz sessiz ol" dedi

Güzel yıldız evlenme teklif etti, sevgilisi "biraz sessiz ol" dedi

Dünyanın dört bir yanından tatmanız gereken 6 lezzet

Dünyanın dört bir yanından tatmanız gereken 6 lezzet

Bakışlar konuştu

Bakışlar konuştu

Evim iki oda bir havuz

Evim iki oda bir havuz

Bookmark’ınıza eklemeniz gereken 7 moda blog’u

Bookmark’ınıza eklemeniz gereken 7 moda blog’u

Demet Akalın'dan Demet Şener'e ağır gönderme: Dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim yıllar sonra...

Demet Akalın'dan Demet Şener'e ağır gönderme: Dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim yıllar sonra...

Aşkınız için kendinizle çeliştiniz mi?

Aşkınız için kendinizle çeliştiniz mi?

Ünlü çiftin Paris kaçamağı

Ünlü çiftin Paris kaçamağı

Oğlu dayanamadı kaçtı

Oğlu dayanamadı kaçtı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri