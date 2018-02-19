Oğlu dayanamadı kaçtı

Victoria's Secret meleği olarak tanınan Lais Ribeiro, oğluyla birlikte tatile çıktı. Ribeiro, önceki gün de Miami'de plajda objekitflere takıldı. Çizgili bir bikini giyen Ribeiro, bütün gününü oğluyla birlikte geçirdi. Annesinin peşinde dolaşan fotoğrafçıları fark eden Ribeiro'nun oğlu Alexandre Ribeiro, bu durumdan rahatsız olup bir süreliğine Ribeiro'nun yanından uzaklaştı.
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