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Ödüller sahiplerini buldu...

Patırtı Fashion TV Moda Ödülleri töreni, önceki akşam İstanbul Bomonti Hilton Hotel’de düzenlendi. Patirti.com ana sponsorluğunda gerçekleşen gecenin sunuculuğunu Öykü Serter üstlendi.

Hürriyet Haber
17.04.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Ödüller sahiplerini buldu...Next

Patırtı Fashion TV Moda Ödülleri töreni, moda, sanat ve cemiyet hayatının ünlülerini buluşturdu. Organizasyonda bu sene Monik İpekel’in kurucusu, Revna Demirören’in başkanı olduğu Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle özel bir sosyal sorumluluk projesine de imza atıldı; moda tasarımı ve teknolojileri, modelistlik, stilistlik, güzellik uzmanlığı, kuaförlük ve makyaj üzerine eğitim almak isteyen, önceliğin şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına verildiği 100 kişi burs hakkı kazandı. Gecede ünlü modacılar Ertan Kayıtken & Yüksel Ak, Emre Erdemoğlu ve Louren’in koleksiyonlarının tanıtıldığı defileler de düzenlendi.

Etiketler: ödül töreni

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