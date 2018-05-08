Ödüller sahiplerini buldu

“Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri” 23’üncü kez sahiplerini buldu. Anadolu Efes, HDI Sigorta ve Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla, MKM Attila İlhan Salonu’nda gerçekleşen organizasyona tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimleri katıldı. Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın üstlendiği gecede en iyiler ödüllendirildi.
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