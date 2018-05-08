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Ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 23. kez verilen “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri” gecesi önceki akşam gerçekleşti. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın oğlu Kerem Alışık, gecede yaptığı konuşmayla duygusal anlar yaşattı.

Sayit DURMAZ
08.05.2018 - 15:26 | Son Güncelleme:
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Ödüller sahiplerini bulduNext

“Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri” 23’üncü kez sahiplerini buldu. Anadolu Efes, HDI Sigorta ve Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla, MKM Attila İlhan Salonu’nda gerçekleşen organizasyona tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimleri katıldı. Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın üstlendiği gecede en iyiler ödüllendirildi.

Etiketler: Sadri Alışık Tiyatro

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