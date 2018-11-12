Ödül gecesinde şıklık yarışı

ABD'de yayın yapan E! kanalı tarafından düzenlenen People's Choice (Halkın Seçimi) ödülleri, Los Angeles'ta yapıldı. Tören öncesi konuk olan ünlüler birer birer kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verdi. Bu sırada da kelimenin tam anlamıyla büyük bir şıklık yarışı yaşandı.
Konuklar teşekkür konuşmalarında California eyaletini küle çeviren büyük orman yangını felaketini de gündeme getirdi. İşte törenin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.
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