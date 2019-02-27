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ODTÜ URAP açıkladı! Dünyanın en iyi ilk 500'ü arasında 9 Türk üniversitesi

ODTÜ URAP tarafından hazırlanan ve Türk üniversitelerinin 2018 dünya genel sıralamalarındaki durumunu gösteren rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite, dünya genel sıralaması yapan 11 kurumdan en az birinin "dünyanın en iyi 500 üniversitesi" listesine girme başarısını gösterdi.

İHA
27.02.2019 - 11:49 | Son Güncelleme:
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ODTÜ URAP açıkladı Dünyanın en iyi ilk 500ü arasında 9 Türk üniversitesiNext

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından hazırlanan ve Türk üniversitelerinin 2018 dünya genel sıralamalarındaki durumunu gösteren raporda, Türkiye'deki üniversitelerin başarısı belirlendi.

Etiketler: urap , en iyi üniversiteler , haberler

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