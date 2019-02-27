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ODTÜ URAP açıkladı! Dünyanın en iyi ilk 500'ü arasında 9 Türk üniversitesi
ODTÜ URAP tarafından hazırlanan ve Türk üniversitelerinin 2018 dünya genel sıralamalarındaki durumunu gösteren rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite, dünya genel sıralaması yapan 11 kurumdan en az birinin "dünyanın en iyi 500 üniversitesi" listesine girme başarısını gösterdi.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından hazırlanan ve Türk üniversitelerinin 2018 dünya genel sıralamalarındaki durumunu gösteren raporda, Türkiye'deki üniversitelerin başarısı belirlendi.
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