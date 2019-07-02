Ödemeyen yandı! Sakın bu tarihi geçirmeyin

Yılda iki kez alınan MTV 2.taksit ödemesi başladı. Araç sahipleri internetten GİB tarafından yayınlanan 2019 takvimine bakmayı sürdürüyor. Vatandaşlar internetten ‘’ MTV ödeme ve sorgulaması nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt arıyor. 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman tamamlanacak, hangi otomobil için ne kadar ödenecek işte tüm detaylar...
Araç sahiplerinin büyük bir merakla beklediği MTV 2.taksit ödeme işlemleri başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 ödeme tarihleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahipleri borçlanmamak için MTV 2019 ödeme tarihlerini kaçırmamaya özen gösteriyor. Sürücüler MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Peki MTV ödemesi ve hesaplaması nasıl yapılır?
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