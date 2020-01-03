Ocak ayında dünyayı korkutan görüntü

NASA'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı sıcaklık haritasındaki korkutan tablonun ardından bir kötü haber de Norveç'ten geldi.
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Küresel ısınma nedeniyle iklimi değişen dünya her yerden 'patlak' vermeye başladı. Bu kez bir kötü haber de kuzey Avrupa ülkesi Norveç'ten geldi.
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Normalde dondurucu soğukların yaşanması gereken bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 25 derece üzerine çıktı. Perşembe günü Sunndalsora köyünde 19 derece ile en yüksek sıcaklık ölçüldü. Bu, Norveç'te kayıtların tutulmaya başlamasından beri kaydedilen en sıcak Ocak günü oldu.
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BBC Türkçe'nin haberine göre denizde yüzdükten sonra basına konuşan ülkenin batısında bulunan Rauma bölgesinin belediye başkanı Yvonne Wold, "Bugün insanlar tişörtleriyle sokağa çıktı. Sıcaklık rekoru kırıldı" dedi
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Geçtiğimiz günlerde NASA'nın yayınladığı ve 2019 yılı sonundaki sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita da oldukça endişe verici. Dünyanın 'ateşi' düşmüyor.
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Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırıldı. Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.
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Alaska'da yaz aylarında altı gün üst üste termometreler 26 derecenin üstünü göstererek önceki rekorları aştı. Rusya'nın kuzeyinde Arktik bölgede milyonlarca hektarlık alanda yangın çıktı. Hindistan'da su sıkıntısı baş gösterdi, Japonya'da 5 bin kişi sıcağın etkisiyle hastanede tedavi altına alındı.
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Diğer yandan aşırı ısınma ile birlikte buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?
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Gelelim dünya için felaket senaryosuna... Şu an dünya yüzeyinde bulunan tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.
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Böylesine büyük bir erimeyle birlikte devasa değişimler kaçınılmaz olacak. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.
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Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir. Biz bu sıcaklık değişimini daha bugünden hissederken, böyle bir senaryodan sonra olacakları düşünmek bile 'kabus'...
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Şimdi de kuzey ülkelerinden İngiltere'ye bakalım. Olumsuz senaryo gerçekleştiğinde yani erime sonrasına bakın bu ada ülkesi ne hale geliyor?
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İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.
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Şimdi bu haritaya dikkatlice bakın. Ağırlıklı olarak mavi görünüyor; yıl ise 1880... Ancak aradan her geçen sene sarı lekeler artacak ve hatta kırmızıya dönecek! Peki bu ne anlama geliyor?
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Dünya genelinde 6 bin 300'ü aşkın hava istasyonunu kullanarak 1880'den bu yana Dünya'nın sıcaklığını ölçen NASA'lı bilim insanlarının yayınladığı harita şaşkınlığa neden oldu.
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Yeni analizlerini açıklayan NASA, 2017 yılının 19. yüzyılın sonlarından bu yana en sıcak ikinci yıl olduğunu duyurmuştu.
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NASA'nın Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) direktörü Gavin Schmidt, "Dünyanın herhangi bir yerinde ortalama sıcaklıkların daha soğuk olmasına rağmen, gezegen üzerindeki sıcaklıkların tamamı son 40 yılda gördüğümüz hızlı ısınma eğilimine devam ediyor" dedi.