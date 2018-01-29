Ocak ayında dolabınızı sıkıcılıktan kurtaracak 7 kıyafet
Kışın giyinmek çok keyifli ancak bir o kadar da zor. Soluk renkler ve kalın paltolar arasına sıkışma tehlikesiyle karşı karşıya kalmamız an meselesi. Ancak merak etmeyin, kış dolabınızı sıkıcılıktan kurtaracak trendler hemen aşağıda.
Kırmızı çok moda olabilir ama bu pembenin modasının geçtiği anlamına gelmez. Moda renkler size biraz bastıysa özellikle şeker pembe herhangi bir seçimle dolabınızı kış sıkıcılığından kurtarabilirsiniz.
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