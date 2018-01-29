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Ocak ayında dolabınızı sıkıcılıktan kurtaracak 7 kıyafet

Kışın giyinmek çok keyifli ancak bir o kadar da zor. Soluk renkler ve kalın paltolar arasına sıkışma tehlikesiyle karşı karşıya kalmamız an meselesi. Ancak merak etmeyin, kış dolabınızı sıkıcılıktan kurtaracak trendler hemen aşağıda.

Kaynak: Doğan Burda
29.01.2018 - 13:21 | Son Güncelleme:
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Pespembe bir kışNext

Pespembe bir kış

Kırmızı çok moda olabilir ama bu pembenin modasının geçtiği anlamına gelmez. Moda renkler size biraz bastıysa özellikle şeker pembe herhangi bir seçimle dolabınızı kış sıkıcılığından kurtarabilirsiniz.

Etiketler: kış modası , kadın modası , kadın giyim trendleri , kış trendleri

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