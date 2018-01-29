O zamanlar makyaj yapmayı bile bilmezlerdi

Peki kimdi onlar ilk bakışta hatırlayabildiniz mi? Aslında onların rol aldığı dizi izlenme rekorları kırdığı sırada hepsi küçücük birer çocuktu. Aradan geçen yıllar içinde hepsi büyüdü. Bazıları oyunculuğa devam etti, bazıları kendine başka yollar çizdi.
Bakalım o oyuncular küçücük birer çocukken hangi dizide oynuyorlardı.
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