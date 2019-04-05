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'O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım'

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk oldu. 40 gün önce doğum yapan Öztürk, verdiği kilolardan haklarında çıkan boşanma haberlerine kadar her şeyi canlı yayında anlattı.

Hürriyet Haber
05.04.2019 - 10:22 | Son Güncelleme:
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O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladımNext

* En büyük gerginliği hamileliğimde yaşadım. Boşanma haberlerimiz çıktı hatta. Ama hamileliğimden kaynaklı bir durumdu. Biz boşanmayı düşünen insanlar değiliz. İlgisiz gibi geliyordu. Adam normal düzeninde, benim dengesizliğim.

Etiketler: alex

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