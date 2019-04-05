'O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım'

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk oldu. 40 gün önce doğum yapan Öztürk, verdiği kilolardan haklarında çıkan boşanma haberlerine kadar her şeyi canlı yayında anlattı.
* En büyük gerginliği hamileliğimde yaşadım. Boşanma haberlerimiz çıktı hatta. Ama hamileliğimden kaynaklı bir durumdu. Biz boşanmayı düşünen insanlar değiliz. İlgisiz gibi geliyordu. Adam normal düzeninde, benim dengesizliğim.
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