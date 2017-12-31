O ülkeler yeni yıla böyle giriyor!

Avustralya’nın Sidney kentinde yeni yıl kutlamaları ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebilmesi için yerel saatle 21:00’de gerçekleşen sekiz dakikalık bir havai fişeği gösterisiyle başladı. Kent TSİ 16:00'da yeni yıla merhaba dedi.
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