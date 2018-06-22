O ülkede polis sokağa böyle çıktı! Ortadoğu'yu karıştırdı...

Lübnan'da kadın polislerin yaz aylarında giymesi için tasarlanan yeni üniformalar, ülke gündemine oturdu. Olay sosyal medyada yayılmasının ardından tüm Ortadoğu'nun en çok konuşulan konuları arasında girdi.
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