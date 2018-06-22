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    Haberler >Dünya>O ülkede polis sokağa böyle çıktı! Ortadoğu'yu karıştırdı...

    O ülkede polis sokağa böyle çıktı! Ortadoğu'yu karıştırdı...

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    Hürriyet Haber
    22.06.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:
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    O ülkede polis sokağa böyle çıktı Ortadoğuyu karıştırdı...Next

    Lübnan'da kadın polislerin yaz aylarında giymesi için tasarlanan yeni üniformalar, ülke gündemine oturdu. Olay sosyal medyada yayılmasının ardından tüm Ortadoğu'nun en çok konuşulan konuları arasında girdi.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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