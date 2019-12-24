Duanızı esirgemeyin benden: Burçin Orhon hastane odasından takipçilerine seslendi

Aradan geçen zaman içinde bir süre sessizliğe gömüldü. Sonra bozulan sağlığına ilişkin haberlerle gündeme geldi. Ardından da kelimenin tam anlamıyla sosyal medya sayesinde yeniden hayranlarıyla buluştu. Onu özleyen hayranları Instagram paylaşımları aracılığıyla hasret giderdi.



Son olarak mide küçültme operasyonu geçirmek için ameliyat masasına yatacağını duyurdu takipçilerine. Şimdi herkes onun bir an önce sağlığına kavuşması ve sosyal medyadaki, kişiliği gibi eğlenceli ve renkli paylaşımlarına dönmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Biz de bu arada Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran Burçin Orhon'un geçmişten günümüze uzanan sanat serüvenini bir hatırlayalım istedik.

(Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Burçin Orhon/ Instagram )